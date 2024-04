Il terzo casinò più antico della Strip sarà demolito per costruire uno stadio del baseball

Il Tropicana a Las Vegas è stato un punto di riferimento per tutti sin dalla sua inaugurazione nell’aprile del 1957. Ora il terzo casinò più antico della Strip chiude definitivamente. E la demolizione è prevista per ottobre per fare spazio a uno stadio da 1,5 miliardi di dollari della Major League Baseball per il trasferimento dell’Oakland Athletics. In mezzo al boom dei mega resort della Strip di Las Vegas, il Tropicana è rimasto ancorato alla sua tradizione vintage, diventando un simbolo della cultura pop in film e programmi TV.

