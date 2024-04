Il ministero delle Emergenze ha fatto sapere che almeno 500 case in circa 40 villaggi sono state inondate dall'acqua

Il disgelo e lo scioglimento della neve hanno provocato allagamenti in Russia, nella regione montuosa siberiana di Altai. Il ministero delle Emergenze ha fatto sapere che almeno 500 case in circa 40 villaggi sono state inondate dall’acqua. 150 persone hanno trovato rifugio in sistemazioni provvisorie allestite dalle autorità.

