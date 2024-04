Foto dall'archivio

È stato un escursionista a fare scoprire per caso le ossa del bambino

Sono state ritrovate, dopo quasi nove mesi, delle ossa che appartengono a Emile Soleil, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso 9 mesi fa. il pubblico ministero di Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, ha annunciato che sono state ritrovate le ossa del piccolo Emile Soleil, nei pressi della frazione di Haut-Vernet (Alpes de Haute Provenza). È lì che il bambino, secondo quanto riporta Le Monde, è stato visto per l’ultima volta l’8 luglio, intorno alle 17.15, mentre trascorreva le vacanze estive a casa dei nonni.

È stato un escursionista a fare scoprire per caso le ossa del bambino, in mezzo alla natura, a poco più di un chilometro dal borgo. La zona però era già stata percorsa da numerose perquisizioni quest’estate dopo la scomparsa del piccolo. “Forse non erano stati rilevati perché è una zona di difficile accesso, molto ripida, con una fitta vegetazione”, analizza il colonnello Marie-Laure Pezant, portavoce della gendarmeria. È anche possibile che queste ossa siano state depositate da terzi, portate da un animale o spostate da condizioni atmosferiche che hanno modificato l’area”.

