Il filmato mostra le truppe attive nel pattugliamento nella perlustrazione di edifici

L’esercito israeliano ha pubblicato un nuovo video che mostra alcune delle sue ultime operazioni nella Striscia di Gaza. Il filmato mostra personale delle Forze di Difesa Israeliane in pattugliamento e impegnato nella perlustrazione di edifici in un’area non specificata della Striscia. Israele sta continuando la sua offensiva volta a distruggere il gruppo militante palestinese Hamas nonostante gli appelli internazionali per un cessate il fuoco.

