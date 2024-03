La rappresentazione è stata organizzata a Complexo do Alemão, una delle più grandi favelas della città

In una delle più grandi favelas di Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, in Brasile, si è svolta la processione del Venerdì Santo. Un gruppo teatrale locale da 20 anni rappresenta la Via Crucis da 20 anni, mettendo in scena gli ultimi momenti della vita di Gesù Cristo, dal processo con Ponzio Pilato alla crocifissione.

