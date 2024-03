Un gruppo teatrale ha messo in scena gli ultimi momenti di Gesù Cristo

Decine di persone in uno dei più grandi gruppi di favelas di Rio de Janeiro si sono riunite per seguire la processione del Venerdì Santo attraverso le strette vie del Complesso Alemão. Un gruppo teatrale locale presenta da 20 anni la Via Crucis, mettendo in scena gli ultimi momenti di Gesù Cristo dal processo con Ponzio Pilato alla sua crocifissione. Il Venerdì Santo fa parte della Settimana Santa cristiana, che termina con la Domenica di Pasqua, quando i cristiani celebrano la risurrezione di Cristo dai morti.

