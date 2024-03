I fedeli celebrano la Pasqua nonostante le tensioni per la guerra tra Israele e Hamas

I cristiani hanno marciato in processione nella città vecchia di Gerusalemme in occasione del Venerdì Santo. Nella capitale contesa di Israele, città santa per le tre religioni monoteiste, i fedeli celebrano la Pasqua nonostante le tensioni per la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas a Gaza. Il Venerdì Santo cade in contemporanea con il terzo venerdì di preghiera del Ramadàn, mese sacro per i musulmani.

