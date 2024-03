Decine di migliaia di persone in strada nella città controllata dai ribelli Houthi

Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Sanaa, capitale dello Yemen, in una nuova manifestazione a supporto dei palestinesi di Gaza, dove è in corso il conflitto tra Israele e Hamas. La città è controllata dai ribelli sciiti Houthi, che sostengono il movimento estremista palestinese e che dall’inizio del conflitto hanno preso di mira con attacchi le navi mercantili che transitano nel Mar Rosso dirette verso lo stato ebraico.

