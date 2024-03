Il presidente ispeziona elicotteri e missili

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato una base militare del Ministero della Difesa. La base, nella regione di Tver, ospita il 344° Centro statale per l’impiego in combattimento e la riqualificazione del personale di volo. Il capo del Cremlino ha ispezionato elicotteri e missili. A Putin è stato anche mostrato il missile X-39, un proiettile multiuso che permette ai militari “di operare contro veicoli blindati, aree fortificate, aree in cui è dispiegato il personale, ponti e attraversamenti”.

