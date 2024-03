Il pilota è riuscito a mettersi in salvo buttandosi dall'aereo

Un aereo militare russo, un caccia, è precipitato nel Mar Nero al largo della penisola di Crimea. Lo ha annunciato il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, aggiungendo che il pilota è riuscito a mettersi in salvo buttandosi dal jet ed è stato recuperato dalle squadre di soccorso a circa 200 metri dalla costa. Razvozhayev non ha fornito dettagli sulle possibili cause dell’incidente.

Kiev: “Fuoco amico”

Secondo la testata ucraina Ukrinform, che cita il canale telegram Crimean Wind, il caccia è stato abbattuto da fuoco amico. “Nella Sebastopoli occupata l’esercito russo ha abbattuto un proprio aereo da guerra poco dopo il decollo dall’aeroporto di Belbek“, si legge nell’articolo di Ukrinfom.

