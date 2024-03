Chiuso il porto, vitale per l'industria marittima della città del Maryland

Il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti ha pubblicato il filmato della nave cargo che, martedì 26 marzo, si è schiantata contro un pilone del Francis Scott Key Bridge di Baltimora, causando il crollo del ponte. Gli investigatori dell’NTSB stanno raccogliendo prove dalla portacontainer che ha urtato il ponte sul fiume Patapsco. I sommozzatori hanno recuperato i corpi di due dei sei operai caduti in acqua dopo il crollo del ponte. Si presume che gli altri siano morti e i funzionari hanno affermato di aver compiuto ogni sforzo per trovare i loro corpi. La regione di Baltimora è scossa dall’improvvisa perdita di un importante collegamento di trasporto che fa parte dell’anello autostradale intorno alla città. Il disastro ha chiuso anche il porto, vitale per l’industria marittima della città del Maryland.

