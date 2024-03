Centomila soldati della Nato sono in Polonia in massima allerta, pronti in caso di guerra

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 763. Centomila soldati della Nato sono in Polonia in massima allerta, pronti in caso di guerra. La Russia, infatti, ha moltiplicato gli attacchi contro l’Ucraina e ha sfiorato la frontiera occidentale rischiando di sconfinare di nuovo verso il territorio Nato. Il portavoce del Cremlino: “Prematuro parlare di quale sarà la reazione della Russia se sarà provata la partecipazione dell’Ucraina nell’attacco al Crocus City Hall”.

Biden: “Putin è un macellaio”

“Putin è un macellaio”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un comizio in Nord Carolina al fianco della vice presidente, Kamala Harris, insieme alla quale ha parlato del suo programma di assistenza sanitaria. Nel suo intervento, il capo della Casa Bianca ha parlato della sua proposta di aumentare la tassazione ai miliardari sostenendo che alzando la loro aliquota al 25% il governo americano riuscirebbe a raccogliere 400 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni.

“Immaginate cosa potremmo fare con questi soldi. Potremmo ridurre radicalmente il deficit federale. Potremmo garantire l’assistenza domiciliare. Potremmo fare così tante cose tra cui assicurarci finalmente di proteggere l’Ucraina da quel macellaio di Putin”, ha dichiarato Potus tra gli applausi della folla.

Truppe Kiev avanzano lungo la linea Kupyansk-Kreminna

Le forze armate ucraine hanno compiuto alcuni progressi lungo la linea Kupyansk-Kreminna. I filmati di geolocalizzazione mostrano che l’esercito ucraino ha ripreso alcune posizioni nel nord di Sinkivka, a nord-est di Kupyansk. Lo afferma un recente rapporto degli analisti dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW). Allo stesso tempo, ulteriori filmati di geolocalizzazione mostrano che gli occupanti russi avanzarono non lontano da Burelom, a est di Ternoy. Secondo alcuni dati, i russi stanno avanzando in quest’area e le truppe ucraine stanno contrattaccando. In generale, secondo l’Isw, continuano i combattimenti posizionali nell’area di Kupyansk, vicino agli insediamenti di Sinkivka e Ivanivka, e nell’area di Kreminna, oltre che vicino a Terne, Yampolivka, e a Bilohorivka.

