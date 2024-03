Il premier israeliano: "La decisione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza Onu è stata molto negativa"

Benjamin Netanyahu ha accolto a Gerusalemme il senatore repubblicano della Florida Rick Scott. Il premier israeliano ha replicato alla decisione degli Stati Uniti di non porre il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza. “Ho pensato che la decisione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza fosse molto, molto negativa. E la cosa peggiore, credo che la decisione degli Usa e del Consiglio di Sicurezza abbia incoraggiato Hamas ad adottare una linea dura e a credere che la pressione internazionale impedirà a Israele di liberare gli ostaggi e distruggere Hamas”, ha detto il leader dello Stato ebraico. “La mia decisione di non inviare la delegazione a Washington, sulla scia di quella risoluzione, era un messaggio ad Hamas. C’era un messaggio prima di tutto per Hamas: ‘Non scommettete su questa pressione. Non funzionerà’. E spero che lo abbiano recepito”, ha aggiunto Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata