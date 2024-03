"Ci sono arrivate diverse telefonate", afferma James Wallace

Il capo dei vigili del fuoco di Baltimora, James Wallace, ha raccontato ai giornalisti i momenti concitati seguiti dal crollo del ponte Francis Scott Key dopo essere stato colpito da una nave cargo. “Era circa l’1:40 quando ci è arrivata la prima segnalazione. Inizialmente si parlava di un salvataggio in acqua. Solo nei minuti successivi, in seguito a diverse chiamata per soccorrere persone in acqua, abbiamo ricevuto le prime indicazioni del fatto che una nave avesse colpito il Francis Scott Key”, ha spiegato Wallace.

