Tre uomini e una donna sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita

Una persona è stata uccisa e altre cinque sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta a Indianapolis, nello Stato americano dell’Indiana. Tra i feriti c’è anche un agente di polizia. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo.

Secondo quanto affermato dal capo del dipartimento di polizia metropolitana della città, Christopher Bailey, due agenti fuori servizio si trovavano in un bar sulla East Washington Street, quando in un parcheggio vicino sono partiti dei colpi di pistola. Entrambi gli agenti hanno risposto al fuoco con almeno un sospetto e un poliziotto è stato colpito alla parte superiore della coscia. Anche tre uomini e una donna sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Un uomo con ferite da arma da fuoco è arrivato separatamente in ospedale ed è morto nonostante i tentativi dei medici. Gli investigatori ritengono che fosse collegato alla sparatoria. È stata trovata una pistola, ma la polizia non è stata finora in grado di spiegare cosa abbia causato la sparatoria e le indagini sono ancora in corso.

