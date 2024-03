Arriva dopo che Russia e Cina venerdì hanno posto il veto al documento proposto dagli Usa

IN AGGIORNAMENTO – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi una risoluzione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza durante il mese sacro musulmano del Ramadan.

Il voto arriva dopo che Russia e Cina venerdì hanno posto il veto a una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti che avrebbe sostenuto “un cessate il fuoco immediato e duraturo” nel conflitto tra Israel e Hamas. Gli Usa hanno avvertito che la risoluzione che sarà votata lunedì mattina potrebbe danneggiare i negoziati per fermare le ostilità tra Stati Uniti, Egitto e Qatar, aumentando la possibilità di un altro veto, questa volta da parte degli americani. La risoluzione, presentata dai 10 membri eletti del consiglio, è sostenuta da Russia e Cina e dal Gruppo arabo di 22 nazioni delle Nazioni Unite. Una dichiarazione rilasciata venerdì sera dal Gruppo arabo ha fatto appello a tutti i 15 membri del consiglio “ad agire con unità e urgenza” e votare per la risoluzione “per fermare lo spargimento di sangue, preservare vite umane ed evitare ulteriori sofferenze e distruzioni umane”.

Trump: “Solo un pazzo o un idiota non avrebbe risposto come Israele”

“Solo un pazzo o un idiota non avrebbe risposto come ha fatto Israele al 7 ottobre”. È quanto ha detto l’ex presidente Usa Donald Trump in una dichiarazione al tabloid israeliano Israel Hayom, di cui è stata diffusa come anticipazione solo questa frase. Lo riportano i media israeliani, aggiungendo che la versione integrale dell’intervista verrà diffusa in giornata.

21 morti in raid Israele su condominio a Deir al-Balah

È di almeno 21 palestinesi morti il bilancio di un raid aereo israeliano che ha colpito un condominio a Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti sanitarie palestinesi, precisando che l’attacco è avvenuto domenica sera e le vittime appartenevano a due famiglie allargate. Secondo quanto emerge dai registri ospedalieri, sono morti 10 membri della famiglia Salman e 11 membri della famiglia Buhesi. Un reporter di Associated Press ha visto i corpi all’ospedale di Deir al-Balah.

