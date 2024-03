Nella notte attacco di Mosca con 14 bombardieri sull'Ucraina

IN AGGIORNAMENTO – Sempre maggiori i timori di un’escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina dopo che sabato il presidente russo Vladimir Putin, parlando alla nazione dopo l’attentato terroristico alla Crocus City Hall di Mosca in cui hanno perso la vita 133 persone, ha più volte fatto riferimenti alle autorità di Kiev come possibili mandanti o fiancheggiatori dell’attacco. Nella notte raid di Mosca con 14 bombardieri sull’Ucraina, mentre la Polonia denuncia: un missile russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia. Ecco tutte le notizie dal conflitto in Ucraina di oggi, 24 marzo.

11:42 Polonia: “Mosca ponga fine a guerra e affronti problemi interni”

“Chiediamo alla Russia di fermare gli attacchi aerei terroristici contro gli abitanti e il territorio dell’Ucraina, di porre fine alla guerra e di affrontare i problemi interni del suo Paese“. È quanto si legge in un comunicato del portavoce del ministro degli Esteri polacco, riportato dai media locali, in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di Mosca.

11:25 Varsavia: “Mosca spieghi violazione spazio aereo”

La Polonia chiederà chiarimenti alla Federazione Russa dopo la nuova violazione dello spazio aereo del paese. Lo ha confermato il portavoce del ministero degli Esteri polacco Pawel Wronski. Poco prima, durante una conferenza stampa, un portavoce della RSZ, il colonnello Jacek Goryszewski, aveva sottolineato che l’abbattimento del razzo non è stato considerato perché è stato nello spazio aereo polacco “per un tempo molto breve”. Lo confermano i media locali. “La Polonia chiederà spiegazioni alla Russia in relazione ad un’altra violazione dello spazio aereo del paese. Chiediamo soprattutto alla Federazione Russa di fermare gli attacchi aerei terroristici contro gli abitanti e il territorio dell’Ucraina“, scrive il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia su X.

10:28 Massiccio attacco di missili e droni da Russia

Massiccio attacco di missili e droni sull’Ucraina da parte della Russia dalle prime ore di domenica mattina. Lo rende noto l’esercito di Kiev, citato dai media locali. In particolare, secondo quanto riferito dall’Aeronautica Ucraina, le forze armate russe hanno lanciato 29 missili da crociera e 28 droni Shahed in quello che è un attacco su larga scala contro otto regioni nell’ovest, nel centro, nel nord e nel sud dell’Ucraina. Secondo il rapporto, sul totale degli obiettivi aerei lanciati in tutta l’Ucraina, sono stati intercettati dalla difesa aerea 18 missili da crociera e 25 droni Shahed. Al momento, fanno sapere le forze ucraine, non si registrano vittime.

07:52 Polonia: “Missile russo ha violato nostro spazio aereo”

“Alle 4.23 di questa mattina c’è stata una violazione dello spazio aereo polacco da parte di uno dei missili da crociera lanciati questa notte dall’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa. Gli obiettivi erano le città dell’Ucraina occidentale”. Lo denuncia Dowództwo Operacyjne, il Comando operativo delle Forze armate polacche. Il missile russo “è volato nello spazio aereo polacco all’altezza di Oserdòw e vi è rimasto per 39 secondi“.

07:04 Attacco russo con 14 bombardieri sull’Ucraina

Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con 14 bombardieri strategici Tu-95MS decollati dall’aeroporto russo ‘Olenya’ (regione di Murman). Diversi gruppi di missili sono stati diretti verso la regione di Leopoli. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrainska Pravda.

