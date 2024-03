Si celebra l'amore e si indica un momento di rinascita e ringiovanimento

Migliaia di persone si sono riunite domenica nel cuore di Kathmandu per celebrare il festival Holi, che segna l’avvento della primavera in Nepal. Ampiamente conosciuta come la festa indù dei colori, la celebrazione ha un significato religioso culturale. Tipicamente osservata a marzo in India, Nepal e in altri Paesi dell’Asia meridionale, la festa celebra l’amore e indica un momento di rinascita e ringiovanimento – un momento per abbracciare il positivo e lasciare andare l’energia negativa. In una delle tradizioni più conosciute di Holi, i partecipanti, vestiti completamente di bianco, escono in strada e si lanciano addosso polveri colorate, lasciando dietro di sé un caleidoscopio di pigmenti e gioia. Seguono festeggiamenti con musica, danze e cibo.

