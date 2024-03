"Dobbiamo impegnarci molto di più per cercare una via di negoziato che risolva il conflitto”, ha aggiunto

“Resto ancora della ferma convinzione che se vuoi la pace devi preparare la pace. Dobbiamo impegnarci molto di più per cercare una via di negoziato che risolva il conflitto”. Così il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, a margine di un incontro a Milano, commentando le parole del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, che nei giorni scorsi, in merito al conflitto in Ucraina, aveva detto che se si voleva la pace l’Europa doveva prepararsi alla guerra. “Il perdono è un modo per preparare la pace. La pace deve essere giusta, ma senza perdono non basta”, ha spiegato Zuppi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata