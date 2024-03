L'uomo è fuggito, ma in seguito gli agenti hanno arrestato il sospettato

Minacciando l’autista con una pistola, un uomo ha dirottato un autobus della Metropolitan Transit Authority nel centro di Los Angeles. Poi ha afferrato il volante, provocando la collisione del mezzo con diversi veicoli prima di schiantarsi contro un hotel Ritz-Carlton. È accaduto la sera di mercoledì 20 marzo intorno alle 23.10. A quell’ora sull’autobus c’era solo l’autista.

Secondo quanto riferito dalla polizia, dopo essere salito sull’autobus l’uomo ha infilato la mano nella cintura e, come se avesse una pistola, e ha minacciato l’autista intimandogli: “Guida e basta!”. La polizia ha aggiunto che l’uomo ha afferrato il volante mentre l’autista stava tentando una svolta, provocando la collisione che ha ferito un occupante di un veicolo. Lo schianto finale ha aperto un buco nel muro di un hotel Ritz-Carlton.

L’uomo è fuggito, ma in seguito gli agenti hanno arrestato il sospettato e lo hanno incarcerato per indagare sul rapimento. L’autista del bus è stato curato in ospedale e dimesso. L’automobilista ferito sarebbe in condizioni stabili. Una pistola BB è stata recuperata vicino all’autobus. Le pistole BB (o “air soft”) sono repliche più o meno fedeli di armi leggere che sparano pallini plastici (spesso abbreviati BB, dall’inglese “bullet ball”).

