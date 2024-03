Oggi si vota all'Onu risoluzione promossa da Usa su cessate il fuoco

Continuano i lanci di aiuti umanitari via paracadute nella Striscia di Gaza, mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è pronto a votare una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti che dichiara come “un cessate il fuoco immediato e duraturo” nella guerra tra Israele e Hamas sia “imperativo” per proteggere i civili e consentire la consegna di aiuti umanitari a più di due milioni di palestinesi affamati.

