E' successo al largo di un'isola nipponica di Mutsure

Una petroliera sudcoreana si è ribaltata al largo di un’isola giapponese sudoccidentale. La guardia costiera giapponese ha dichiarato di aver tratto in salvo quattro membri dell’equipaggio e di essere alla ricerca di sette dispersi. Le autorità hanno dichiarato di aver ricevuto una richiesta di soccorso dalla petroliera Keoyoung Sun, dicendo che si stava inclinando e si stava rifugiando vicino all’isola giapponese di Mutsure. Le condizioni dei membri dell’equipaggio salvati non sono state rese note immediatamente. La televisione NHK ha riferito che l’equipaggio comprendeva un cinese, due sudcoreani e otto indonesiani. Non sono stati resi noti altri dettagli, tra cui le modalità con cui la nave si è ribaltata.

