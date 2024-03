Il Nowruz è l'evento più importante dell'anno, e viene celebrato anche in Iran, Iraq, Turchia e Siria, tra gli altri paesi

Migliaia di musulmani sciiti afghani si sono riuniti per celebrare il capodanno persiano (Nowruz), un’antica festa che segna il primo giorno di primavera. Una folla si è radunata al santuario Sakhi di Kabul per celebrare l’occasione. Sebbene sia una festa prevalentemente sciita, Nowruz segna anche il nuovo anno in Afghanistan ed è celebrato dai sunniti. Il santuario Sakhi è il secondo luogo di culto sciita più importante in Afghanistan.

Nowruz, che significa “nuovo giorno” in farsi, curdo e dari, segna l’inizio della primavera e un nuovo anno in base al calendario solare iraniano Hijri. La festa risale almeno al 1700 a.C. e incorpora antiche tradizioni zoroastriane. Nowruz è l’evento più importante nel calendario dell’Afghanistan e viene celebrato anche in Iran, Iraq, Turchia e Siria, tra gli altri paesi.

