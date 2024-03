"Putin vuole mostrare al mondo che apparentemente gode di un enorme sostegno", ha detto la vedova dell'oppositore politico

Nuovo video pubblicato sui social da Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente Alexei Navalny. La donna ha invitato i russi che si oppongono a Vladimir Putin a “non arrendersi”, mentre ha definito il risultato elettorale di Mosca come “privo di significato”. “Queste elezioni sono finite ma nulla è finito. Al contrario, dovremmo raccogliere le nostre forze e lavorare più duramente che mai”, ha detto Navalnaya. “Non dobbiamo mollare solo perché non arrivano risultati immediati, ma piuttosto armarci di pazienza e andare avanti”, ha continuato, aggiungendo: “Non arrendetevi, la Russia sarà libera“. “Il risultato di queste elezioni non ha alcun significato. Putin vuole mostrare al mondo che apparentemente gode di un enorme sostegno”, ha detto Navalnaya.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata