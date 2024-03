Il presidente ucraino commenta le presidenziali che hanno confermato il leader del Cremlino per altri sei anni

Vladimir Putin è “assuefatto al potere e sta facendo tutto il possibile per governare per sempre“. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo i risultati delle elezioni presidenziali russe, che hanno confermato il leader del Cremlino per altri sei anni. “Non c’è crimine che non commetterà per prolungare il suo potere“, ha aggiunto.

