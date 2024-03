Le operazioni aeree sono coordinate dalla Giordania per alleviare la crescente crisi alimentare

Sono ripresi i lanci di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza. Le operazioni aeree, alle quali hanno aderito diversi Paesi, sono coordinate dalla Giordania per cercare di alleviare la crescente crisi alimentare nella Striscia nel contesto dell’offensiva israeliana in corso. Il cibo viene paracadutato sul territorio palestinese, dato che i camion dei rifornimenti a terra sono stati bloccati da preoccupazioni politiche e di sicurezza. Intanto a Doha, in Qatar, sono ripresi i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. Si discute l’ultima proposta di Hamas per uno scambio di ostaggi. La delegazione israeliana è guidata dal capo del Mossad, David Barnea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata