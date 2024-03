Oltre tremila persone sono state evacuate

Un vasto incendio boschivo è divampato in una zona montuosa nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Al momento non si registrano vittime, ma oltre 3000 persone sono state evacuate dalle autorità. L’incendio è scoppiato la sera di venerdì 15 marzo nella contea di Yajiang, nella prefettura autonoma tibetana di Garzê, e si è diffuso rapidamente sabato pomeriggio a causa di un’improvvisa tempesta di vento. Un tratto dell’autostrada è stato chiuso per il fumo denso che ha saturato l’aria, ha riferito l’emittente televisiva cinese CCTV. È stata attivata una risposta di emergenza di livello 4 e più di 700 vigili del fuoco sono stati inviati insieme a sette elicotteri per tentare di domare le fiamme.

