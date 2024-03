Ultimo giorno di presidenziali: scontato l'esito delle elezioni

Gli oppositori del Cremlino hanno lunghe file nei seggi elettorali e nelle ambasciate all’estero per la protesta ‘Mezzogiorno contro Putin’ indetta dagli alleati del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny. La protesta avviene nell‘ultimo giorno di votazioni per le presidenziali 2024, che conferiranno a Vladimir Putin altri sei anni al potere. Decine di persone erano in coda fuori da uno dei seggi elettorali di Mosca a mezzogiorno, ora della capitale.

