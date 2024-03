Centinaia di persone si sono sdraiate a terra alla base dell'iconico Monumento alla Rivoluzione

Con tappetini blu per lo yoga, maschere per dormire e cuscini da viaggio, centinaia di persone si sono sdraiate a terra venerdì alla base dell’iconico Monumento alla Rivoluzione di Città del Messico per fare un pisolino. Soprannominato “siesta di massa”, l’evento è stato organizzato per commemorare la Giornata mondiale del sonno. Voleva essere anche una protesta per spingere a considerare il sonno come una parte essenziale della salute e del benessere. L’evento è stato organizzato dal Centro per il sonno e le neuroscienze e dalla Società messicana per lo studio della medicina e del sonno (SOMIMS).

