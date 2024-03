La nave con gli aiuti approda sulla costa: "Seguite la rotta concordata"

La nave della Ong Open Arms è arrivata a Gaza con gli aiuti per i civili palestinesi che sono stati scaricati sulla Striscia. L’Idf ha diffuso un video in cui si sente un ufficiale della Marina dare il via libera alla nave con le istruzioni sulla rotta da seguire. Il militare sottolinea: “Ci sono minacce alla sicurezza nell’area, siete responsabili della vostra sicurezza”.

