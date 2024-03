Si tratta di un autoarticolato FedEx che si trovava a Pittsford

Un autoarticolato della società di spedizioni FedEx si è ribaltato ed è rimasto appeso a un ponte dopo un incidente vicino a Mendon Center Road a Pittsford, nello Stato di New York. La cabina del mezzo è rimasta agganciata al guardrail, mentre il rimorchio ha sfondato le barriere. Portati in ospedale con ferite ievi l’autista e altre quattro persone, tre adulti e un neonato, a bordo di un secondo veicolo. No re-use, re-sale or archive

