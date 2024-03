Tra le vittime ci sono anche tre bambini

Tragedia lungo la US Route 24 a Rushville, nello Stato americano dell‘Illinois. Almeno cinque persone sono morte a causa dello schianto tra uno scuolabus e un autoarticolato. Tra le vittime ci sono anche tre bambini.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l’autobus stava viaggiando in direzione est quando ha attraversato la linea centrale sulla US Route 24, invadendo le corsie in direzione ovest “per una ragione sconosciuta” e trovando sul percorso l’autoarticolato, che trasportava sabbia. Nello scontro entrambi i veicoli hanno preso fuoco. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 (ora locale) a Rushville, una comunità di circa 3.000 abitanti della Contea di Schuyler, a circa 95 chilometri a ovest di Springfield. Tutte e quattro le persone a bordo dell’autobus delle Schuyler-Industry Schools – tre bambini e l’autista – nonché il conducente dell’autoarticolato sono rimasti uccisi. Le scuole Schuyler-Industry hanno sospeso le lezioni martedì 12 e mercoledì 13 marzo. Non sono stati diffusi i nomi delle vittime. Le cause dell’incidente sono ancora sotto investigazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata