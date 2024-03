È durato 14 minuti, poi i residenti sono tornati al seggio. In città esplosioni e colonne di fumo

In Russia il voto è stato interrotto nei seggi di Belgorod, regione confinante con l’Ucraina, a causa di un allarme anti-aereo. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando un testimone oculare, riporta che “a causa della minaccia missilistica, le persone che erano andate a votare sono state costrette a lasciare il seggio elettorale e a cercare rifugio” ma precisa che “dopo la cessazione della minaccia missilistica i residenti di Belgorod sono tornati al seggio”. Secondo Ria, l’allarme è scattato alle 8.10 ora di Mosca ed è cessato 14 minuti dopo. L’emittente ucraina Rbc-Ukraine riferisce di esplosioni e di una colonna di fumo che si è alzata sopra Belgorod.

Sindaco Belgorod nega chiusura seggi per allarme aereo

“Se ricevi chiamate presumibilmente dalla commissione elettorale che dice che i seggi elettorali sono chiusi, questo è falso! Tutti i seggi elettorali nella regione di Belgorod funzionano, gli elettori votano”. È quanto fa sapere in un messaggio via Telegram, il sindaco della città russa di Belgorod, dopo le notizie circolate che il voto fosse stato interrotto a causa di un allarme aereo.

Un morto e 3 feriti in bombardamento Kiev su Belgorod

È di un morto e 3 feriti in Russia il bilancio del bombardamento della regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, da parte delle forze di Kiev. È quanto riferiscono le autorità russe, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Gli attacchi giungono nel primo dei 3 giorni di elezioni presidenziali in Russia. “C’è una persona deceduta. È un partecipante alla nostra autodifesa territoriale. È stato uno dei partecipanti attivi, ha ripetutamente aiutato a evacuare i civili e a garantire la sicurezza nel suo distretto natale”, ha riferito su Telegram il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, come riporta Ria. Inoltre il sindaco di Belgorod, Valentin Demidov, ha riferito di due uomini e una donna rimasti feriti.

