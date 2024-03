Gli attacchi giungono nel primo dei tre giorni di elezioni presidenziali

(LaPresse) È di un morto e 3 feriti in Russia il bilancio del bombardamento della regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, da parte delle forze di Kiev. È quanto riferiscono le autorità russe, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Gli attacchi giungono nel primo dei 3 giorni di elezioni presidenziali in Russia. “C’è una persona deceduta. È un partecipante alla nostra autodifesa territoriale. È stato uno dei partecipanti attivi, ha ripetutamente aiutato a evacuare i civili e a garantire la sicurezza nel suo distretto natale”, ha riferito su Telegram il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, come riporta Ria.

