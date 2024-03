Il progetto, ha detto, "faciliterà la consegna dei rifornimenti ai civili e non ad Hamas"

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha visitato la Striscia di Gaza, dove ha monitorato i lavori di preparazione del corridoio marittimo umanitario per l’invio di aiuti alla popolazione palestinese. “La questione umanitaria che sarà presto affrontata nell’agenda quotidiana con l’arrivo previsto delle navi è una questione centrale che faciliterà la consegna dei rifornimenti ai civili e non ad Hamas”, ha detto in un video che lo mostra mentre cammina con le truppe sulla spiaggia di Gaza.

