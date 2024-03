Il presidente russo, in un'intervista alla tv di Stato, ha affermato che spera che gli Usa evitino un'escalation

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 749. Proseguono le incursioni delle forze di Kiev in territorio russo tra cui quello a una raffineria a Kstovo, nella regione russa di Nizhny Novgorod. Inoltre un aereo militare russo con 15 persone a bordo ieri è precipitato e si è schiantato nella regione di Ivanovo. Lo ha riferito il ministero russo della Difesa, specificando che il velivolo trasportava otto membri dell’equipaggio e sette passeggeri. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato a causa di un incendio scoppiato nel motore durante il decollo.

Putin: “Pronti a usare armi nucleari”

La Russia è pronta a usare armi nucleari se c’è una minaccia alla sua statualità, sovranità o indipendenza. È quanto ha detto Vladimir Putin in un’intervista alla tv di Stato russa diffusa oggi.

Il leader di Mosca ha affermato che spera che gli Stati Uniti evitino un’escalation che potrebbe scatenare una guerra nucleare ma ha sottolineato che le forze russe sono pronte. Alla domanda se abbia mai pensato di usare armi nucleari sul campo di battaglia in Ucraina, Putin ha risposto che non ce n’è stato bisogno. Ha inoltre espresso fiducia nel fatto che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina e ha tenuto aperta la porta ai colloqui, sottolineando che qualsiasi accordo richiederà solide garanzie da parte dell’Occidente.

Russia: abbattuti 58 droni di Kiev

Il ministero della Difesa russo riferisce che, nella notte e nella mattinata, i sistemi di difesi aerei russi hanno abbattuto 58 droni ucraini nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Leningrado e Ryazan. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Durante la scorsa notte e la mattina del 13 marzo sono stati fermati tentativi del regime di Kiev di compiere attacchi terroristici utilizzando droni contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa. I sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 58 droni, di cui 11 sul territorio di Belgorod, 8 su quello di Bryansk, 29 in quello di Voronezh, 8 sul territorio di Kursk, 1 su quello di Leningrado e 1 su quello di Ryazan”, riferisce il ministero.

Raffineria a fuoco dopo attacco drone, ci sono feriti

Un attacco con drone ha colpito una raffineria di petrolio a Ryazan, a sudest di Mosca causando un incendio e ci sono feriti. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione di Ryazan, Pavel Malkov, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “La raffineria di petrolio di Ryazan è stata attaccata da un drone. A seguito dell’attacco è scoppiato un incendio. Secondo le informazioni preliminari, ci sono feriti”, ha scritto.

