Decine di droni di Kiev sulle regioni della Russia, a fuoco un deposito di carburante

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 748. Proseguono le polemiche per le dichiarazioni rilasciate da Papa Francesco nei giorni scorsi in cui il Pontefice ha chiesto a Kiev “il coraggio di alzare bandiera bianca” e “di negoziare”. Un messaggio che – come ha replicato il Vaticano – è stato mal interpretato: “Il negoziato – hanno chiarito dalla Santa Sede – non è mai una resa”. Una spiegazione che, però, non sembra essere bastata a placare il forte dibattito che ne è scaturito e non sembra aver convinto i maggiori interlocutori della scena mondiale Zelensky spiazza tutti e annuncia che l’esercito di Kiev “ha fermato l’avanzata russa“. Secondo il presidente ucraino, “la situazione è molto migliorata, costruiamo una fortificazione di oltre mille chilometri”.

Droni russi colpiscono regione di Ternopil

Un incendio si è sviluppato sul luogo dove i droni kamikaze russi Geran-2 hanno colpito a Kremenets, nella regione di Ternopil.

Drone su città russa Orel, a fuoco deposito carburante

La città russa di Orel a circa 160 km dal confine ucraino, è stata attaccato nelle prime ore di oggi da un drone che ha sviluppato un incendio, lo ha reso noto il governatore regionale Andrey Klychkov su Telegram. “Un drone è caduto a Orel – ha scritto -. È stato attaccato un complesso di carburante ed energia. I servizi speciali stanno lavorando sulla scena per contenere l’incendio. Non ci sono vittime”.

Parolin: “Prima condizione per la pace è mettere fine all’aggressione”

“L’appello del Pontefice è che ‘si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura’. In tal senso è ovvio che la creazione di tali condizioni non spetta solo ad una delle parti, bensì ad entrambe, e la prima condizione mi pare sia proprio quella di mettere fine all’aggressione. Non bisogna mai dimenticare il contesto e, in questo caso, la domanda che è stata rivolta al Papa, il quale, in risposta, ha parlato del negoziato e, in particolare, del coraggio del negoziato, che non è mai una resa. Lo dice il Segeratario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

“La Santa Sede persegue questa linea e continua a chiedere il ‘cessate il fuoco’ — e a cessare il fuoco dovrebbero essere innanzitutto gli aggressori — e quindi l’apertura di trattative. Il Santo Padre spiega che negoziare non è debolezza, ma è forza. Non è resa, ma è coraggio. E ci dice che dobbiamo avere una maggiore considerazione per la vita umana, per le centinaia di migliaia di vite umane che sono state sacrificate in questa guerra nel cuore dell’Europa. Sono parole che valgono per l’Ucraina come per la Terra Santa e per gli altri conflitti che insanguinano il mondo”, spiega Parolin. “Trattandosi di decisioni che dipendono dalla volontà umana – osserva il cardinale – rimane sempre la possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica. La guerra scatenata contro l’Ucraina non è l’effetto di una calamità naturale incontrollabile ma della sola libertà umana, e la stessa volontà umana che ha causato questa tragedia ha anche la possibilità e la responsabilità di intraprendere passi per mettervi fine e aprire la strada a una soluzione diplomatica”. Papa Francesco ha parlato anche del conflitto israelo-palestinese: “Le due situazioni – osserva Parolin – hanno certamente in comune il fatto che si sono pericolosamente allargate oltre ogni limite accettabile, che non si riesce a risolverle, che hanno dei riflessi in diversi Paesi, e che non possono trovare una soluzione senza un negoziato serio. Mi preoccupa l’odio che stanno generando. Quando mai si potranno rimarginare ferite così profonde?”.

Zelensky a francesi: “Vostri figli non moriranno per Kiev”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rassicurato i francesi che “i vostri figli non moriranno in Ucraina”. Lo ha detto in un’intervista all’emittente francese Bfmtv. “Finché l’Ucraina regge, l’esercito francese può restare sul territorio francese”, ha aggiunto, sottolineando però che “se Putin riuscisse ad attaccare un altro paese della Nato, la situazione sarebbe molto diversa”. In quel caso però Zelensky precisa che “sono i paesi della Nato che dovrebbero decidere se inviare o meno il proprio esercito”.

Zelensky: “Fermata avanzata russa, al fronte va meglio”

“L’avanzata della Russia è stata fermata”. È quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente francese Bfmtv. “Abbiamo avuto difficoltà a causa della mancanza di munizioni di artiglieria, del blocco aereo, delle armi russe a lungo raggio e dell’elevata densità di droni russi”, ha aggiunto, ma ora “la situazione militare è molto migliore rispetto agli ultimi tre mesi”.

