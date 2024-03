E' successo a Sanhe, nel nord del Paese

È di un morto e 26 feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta nella prima mattinata locale in un edificio nella città di Sanhe, nel nord della Cina, a circa un’ora di macchina da Pechino.

L’esplosione, che si sospetta sia stata dovuta a una fuga di gas, si è verificata in un negozio di pollo fritto. Video che circolano online mostrano il fumo che fuoriesce da un edificio commerciale che si trova a un incrocio. Secondo l’emittente CCTV, gli incendi conseguenti sono ancora in corso e 154 vigili del fuoco sono stati inviati sul posto. La polizia ha isolato le strade fino a un chilometro di distanza dall’esplosione, come hanno potuto constatare i reporter di Associated Press, e sta indirizzando le persone lontano. Alle 11 del mattino, ora locale, i pompieri stavano ancora arrivando sul posto e si è visto un camion che trasportava via un’auto bruciata con i finestrini distrutti.

