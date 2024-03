Il presidente americano parlando con i cronisti alla Joint Base Andrews dell'Aeronautica militare

E’ ancora teso il rapporto tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Il presidente americano è contrario alle scelte di guerra fatte dal premier dello Stato ebraico e lo ha fatto capire chiaramente: “Secondo me sta facendo più male che bene a Israele”. Il numero uno della Casa Bianca ha parlato con i giornalisti al suo arrivo alla Joint Base Andrews dell’Aeronautica militare Usa e ha affermato che non è in programma un incontro con il leader di Tel Aviv. “Signor presidente ha intenzione di parlare al parlamento israeliano?”, ha chiesto un cronista. “No, non in questo momento”, ha replicato Biden che oggi ospiterà il presidente e il primo ministro polacchi per un colloquio alla Casa Bianca.

