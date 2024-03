La polizia sta facendo fronte ai disordini nella capitale Port-Au-Prince con risorse e uomini limitati

Il governo di Haiti ha esteso la stato di emergenza e il coprifuoco per fare fronte agli attacchi delle gang che hanno paralizzato la capitale, Port-Au-Prince. Nel corso del weekend era stato annunciato un coprifuoco di tre giorni, ma le gang hanno continuato ad attaccare le stazioni di polizia ed altre istituzioni governative. I disordini e le violenze, a cui sta facendo fronte la polizia, con risorse e uomini limitati, erano iniziati una settimana fa quando il primo ministro Ariel Henry aveva annunciato elezioni generali nel paese per la metà del 2025 nel corso di un summit con altri leader caraibici. “Gli uomini armati sono essenzialmente gli arbitri della vita politica haitiana in questo momento”, ha spiegato Robert Fatton, studioso della politica haitiana all’Università della Virginia.

