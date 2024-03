Aereo atterrato ad Auckland, 13 persone portate in ospedale

Almeno 50 persone sono rimaste ferite a seguito dei “forti movimenti” verificatisi su un aereo della Latam Airlines in viaggio da Sydney, in Australia, ad Auckland, in Nuova Zelanda. Secondo la compagnia durante il volo si è verificato un “evento tecnico durante il volo che ha causato un forte movimento”. Ma la natura dell’incidente non è stato specificato. Dopo l’atterraggio ad Auckland 50 persone sono state curate sul posto e 13 di loro sono state successivamente trasportate in ospedale. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

