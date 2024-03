Foto di archivio, Joe Biden e Papa Francesco in Vaticano

La Casa Bianca replica al Pontefice dopo il suo invito a Kiev ad aprire le porte a un negoziato

Joe Biden ha commentato le parole di Papa Francesco in merito alla guerra in Ucraina, finite al centro delle polemiche. “Il presidente Bien ha un grande rispetto per Papa Francesco e si unisce a lui nel pregare per la pace”, ha detto un portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa. La pace “potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di porre fine alla sua guerra immotivata e ingiustificata contro l’Ucraina, se la Russia smettesse di attaccare l’Ucraina e ritirasse le truppe russe dal territorio sovrano ucraino. Sfortunatamente continuiamo a non vedere segnali che la Russia sia interessata a porre fine a questa guerra, e ci impegniamo a sostenere l’Ucraina mentre si difende dall’aggressione russa”.

Le parole di Papa Francesco

Il Pontefice aveva invitato Kiev ad aprire le porte al negoziato durante un’intervista alla Radiotelevisione svizzera (RSI), che andrà in onda mercoledì 20 marzo. “Credo che è più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare. E oggi si può negoziare con l’aiuto delle potenze internazionali”, aveva affermato Bergoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata