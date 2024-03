Secondo il Pontefice, Kiev dovrebbe mostrare il "coraggio di sventolare bandiera bianca"

La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha criticato le recenti dichiarazioni del Papa, secondo cui l’Ucraina dovrebbe mostrare il “coraggio di sventolare bandiera bianca“, affermando di “non capire” la posizione del Pontefice. “Non lo capisco“, ha detto Baerbock durante un suo intervento in un talk show dell’emittente tedesca Ard.

“Credo che alcune cose si possano capire solo vedendole di persona”, ha continuato Baerbock, raccontando che quando parla con i bambini ucraini colpiti dalla guerra, si chiede: “Dov’è il Papa? Il Papa deve sapere queste cose”. Il governo tedesco cerca “ogni giorno di porre fine a questo terribile dramma e vediamo ogni giorno che si stanno escogitando cose ancora peggiori”.

Rivolgendosi a coloro che chiedono la fine delle consegne di armi tedesche, la ministra degli Esteri ha spiegato che “se non dimostriamo forza adesso, non ci sarà pace“. “Dobbiamo stare al fianco dell’Ucraina e fare tutto il possibile per garantire che possa difendersi”, ha aggiunto Baerbock.

