Lo riporta Cnn: il libro è del giornalista Jim Sciutto

Per Donald Trump, l’uomo forte ungherese Viktor Orbán è “fantastico”, il leader cinese Xi Jinping è “brillante”, Kim Jong Un della Corea del Nord è “un tipo a posto” e, cosa più allarmante, avrebbe detto che Adolf Hitler “ha fatto delle cose buone”. Lo anticipa Cnn in un articolo di Jim Sciutto, l’autore del libro dove sono contenute le rivelazioni.

“Nei commenti di Trump che mi sono stati raccontati per il mio nuovo libro ‘Il ritorno delle grandi potenze’, in uscita martedì, Kelly e altri che hanno servito sotto Trump avrebbero fornito nuovi dettagli a supporto dei motivi per cui alcune persone a lui vicine non ritengono che sia adatto a guidare il Paese” scrive Sciutto.

Cnn scrive che Trump avrebbe riservato alcuni dei suoi apprezzamenti più irritanti a Hitler, che guidò la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. “Mi ha detto: ‘Beh, ma Hitler ha fatto delle cose buone’. Io ho risposto: ‘Beh, quali? E lui: ‘Beh, [Hitler] ha ricostruito l’economia’. Ma cosa ha fatto con l’economia ricostruita? L’ha rivolta contro il suo stesso popolo e contro il mondo. E io dissi: “Signore, non può mai dire nulla di buono su di lui. Niente”, ha raccontato a Sciutto John Kelly, ex capo staff di Trump. “Voglio dire, Mussolini era un grande uomo in confronto”.

“È difficile credere che non abbia visto l’Olocausto e che non abbia visto i 400.000 soldati americani uccisi in Europa”, mi ha detto Kelly. “Ma penso che sia più, ancora una volta, una cosa da duro”. Secondo Kelly, l’ammirazione di Trump per Hitler andava oltre le politiche economiche del leader tedesco. Trump ha anche espresso ammirazione per la presa di Hitler sugli alti ufficiali nazisti. Trump lamentava il fatto che Hitler, come ha raccontato Kelly, mantenesse la “lealtà” dei suoi alti ufficiali, mentre Trump stesso spesso non lo faceva.

