Le immagini dalla Bijela Tabija

E’ iniziato il Ramadan. A Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, degli spari di cannone dalla Bijela Tabija hanno inaugurato il mese sacro musulmano. I colpi vengono esplosi ogni giorno quando tramonta il sole e termina il digiuno. Il sindaco di Sarajevo, Benjamina Karic, ha dichiarato: “Per me il mese di Ramadan è il momento in cui la città profuma di amore e solidarietà, quando abbraccia le nostre belle tradizioni, tramandate dalle generazioni precedenti”.

