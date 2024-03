Cresce la pressione internazionale su Israele

Nuovo lancio di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza nel giorno in cui inizia il Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Ingenti quantità di beni sono state paracadutate nella zona meridionale dell’exclave palestinese, dove sono ammassate centinaia di migliaia di persone ormai ridotte allo stremo. Anche per questo cresce la pressione internazionale su Israele affinché consenta la consegna di cibo e medicinali. Stati Uniti, Qatar e Egitto avevano sperato di mediare una tregua tra Israele e Hamas in vista del Ramadan, che avrebbe incluso il cessate il fuoco, il rilascio di dozzine di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, e l’ingresso di una grande quantità di aiuti umanitari, ma i colloqui si sono arenati la scorsa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata