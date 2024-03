La protesta in occasione dell'inaugurazione del nuovo Museo Memoriale dell'Olocausto

Migliaia di manifestanti pro-Palestina si sono riuniti in mezzo alle forze di sicurezza nella piazza Waterloo, nel centro di Amsterdam, in Olanda, vicino al museo e alla sinagoga visitati domenica dal re olandese Willem-Alexander in compagnia del presidente israeliano Isaac Herzog per l’inaugurazione del nuovo Museo Memoriale dell’Olocausto. I manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi, gridando “Palestina libera, libera” per chiedere la fine dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi e un immediato cessate il fuoco a Gaza. I leader della protesta hanno sottolineato che erano contro la presenza di Herzog, non contro il museo e ciò che esso commemora.

