Inizia il mese sacro di digiuno per l'Islam

I funzionari ufficiali dell’Arabia Saudita, sede dei siti più sacri dell’Islam, hanno visto la Luna crescente domenica sera: segna l’inizio del mese sacro di digiuno del Ramadan per molti degli 1,8 miliardi di musulmani del mondo. Il mese sacro, che vede gli osservanti astenersi da cibo e acqua dall’alba al tramonto, segna un periodo di riflessione religiosa, di riunioni familiari e di donazioni in tutto il mondo musulmano. Vedere la Luna domenica sera significa che lunedì è il primo giorno di digiuno. La televisione di Stato saudita ha riferito che le autorità del Paese hanno visto la Luna crescente. Tuttavia, alcuni Paesi asiatici, come l’Australia, il Brunei, l’Indonesia, la Malesia e Singapore, inizieranno il Ramadan martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata