Il commento alle parole di Bergoglio sulle negoziazioni con la Russia

“Coraggio di negoziare? Chi cerca di negoziare non ha perso, chi cerca la mediazione di una terza parte per arrivare ad una soluzione del conflitto non è uno sconfitto. Condivido ogni sua parola e ho sempre affermato che solo Papa Francesco chiede la pace partendo dalla sola e unica strada: cessare il fuoco e dialogo”. Così a LaPresse il vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, in merito all’intervista di Papa Francesco alla Radiotelevisione svizzera sull’Ucraina. “Chi vede la distruzione del suo popolo deve avere il coraggio di trovare la via della pace attraverso ogni possibilità di negoziato – aggiunge padre Faltas-. Coloro che continuano a trascinare i popoli nel baratro sono irresponsabili che, dopo tante morti e tanta distruzione, dovrebbero fermare il tempo della guerra riportando l’umanità ad una vita dignitosa. Papa Francesco vuole la pace ma chiede l’equilibrio che nasce dalla responsabilità e il coraggio di scelte umane”.

