Ferito un bambino di 7 anni che però non sarebbe in gravi condizioni

Un edificio residenziale di Kherson, in Ucraina, è stato sventrato da una bomba lanciata dai russi durante un raid. Nell’esplosione è rimasto ferito un bambino di 7 anni che però non sarebbe in pericolo di vita. Diverse finestre del palazzo, a più piani, sono andate in frantumi: danneggiati diversi appartamenti.

